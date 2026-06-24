Corriere dello Sport: Occhi su Bakayoko, la Fiorentina chiama il Lipsia
Tanto mercato sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina.
Prima pagina
In copertina il quotidiano si concentra su una trattativa in particolare: “Occhi su Bakayoko” e ancora nel sottotitolo “La Fiorentina chiama il Lipsia”.
Pagina 26
Nelle pagine interne ancora spazio al mercato e alle trattative portate avanti da Paratici: “Bakayoko, idea viola” e ancora “Il Lipsia lo valuta 20 milioni, la Fiorentina punta al prestito”. Di spalla il punto della situazione sul caso Beltran: “Il River Plate corteggia Beltran”.
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