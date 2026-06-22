Beltran il recidivo, è la seconda volta che fa saltare i piani economici della Fiorentina. Il River e la caccia a un ex viola

La presa di posizione di Lucas Beltran ha davvero spiazzato tutti. Fiorentina e River Plate erano convinte di aver già chiuso il passaggio dell'attaccante dal club viola a quello biancorosso e che il suo assenso al trasferimento sarebbe stato una formalità.

Niente Argentina

E invece…Beltran non ne vuol sapere di ritornare in patria, almeno per il momento. Resta legato all'Europa e alla volontà di trovarsi un proprio spazio in questo continente. A ben vedere è già la seconda volta che fa saltare un'operazione economicamente valida per la Fiorentina, che ha deciso da tempo di non puntare più su di lui.

Recidivo

La prima volta l'anno scorso quando il Flamengo si presentò, soldi in mano, per prelevare il suo cartellino. Ma anche allora le ragioni del rifiuto furono le medesime (niente Sud America, solo Europa). Alla fine la Fiorentina fu costretta a darlo via in prestito, gratuito tra l'altro, al Valencia, praticamente l'ultimo giorno di mercato.

Alternative a Beltran

Quanto al River Plate, i Milionarios stanno ora cercando soluzioni alternative come Ángel Correa, cercando di convincere i messicani del Tigres ad accettare di negoziare per una cifra inferiore alla clausola rescissoria, fissata a 15 milioni di dollari. Oppure l'ex viola, ora al Torino, Giovanni Simeone: offerta presentata vicina ai 9 milioni di euro che però, di milioni, ne vogliono 15.