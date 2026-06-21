Un duro colpo assestato da Beltran a Fiorentina e River Plate

Un duro colpo davvero quello dato da Lucas Beltran in contemporanea a Fiorentina e River Plate. Secondo quanto riportato da Bolavip in Argentina, l'attaccante viola non ha accettato la possibilità di ritorno a casa offertagli dai ‘Milionarios’.

Ancora in Europa

La sua volontà, come già era emerso nelle ore scorse, resta quella di giocare ancora in Europa la prossima stagione. In pratica la Fiorentina, se veramente vuole cederlo, dovrà trovargli una sistemazione in una società continentale, che possibilmente faccia parte di uno dei top cinque campionati (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia o Francia).

L'affare era già chiuso

Viene meno per lui, almeno per il momento, quello che era un accordo già chiuso tra Fiorentina e River, prestito oneroso, riscatto e percentuale di rivendita futura.