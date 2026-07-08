La Fiorentina sceglie la linea dura nell'affare Koleosho

L'affare Luca Koleosho per la Fiorentina è in standby da qualche giorno.

Il rilancio francese

Il punto di svolta dell'intera faccenda sembrava ormai ad un passo dopo il si dell'esterno all'approdo in maglia viola. Lunedì però è arrivato il rilancio del Paris Fc a complicare tutti i piani.

Fiorentina ferma

I francesi che lo hanno avuto in prestito nel corso dell'ultima stagione si sono spinti fino a 15 milioni di euro pur di prenderlo, mentre la Fiorentina è rimasta ferma a 11 milioni.

Linea dura

I dirigenti viola però hanno scelto la linea dura in questo caso: avendo la preferenza in mano del giocatore hanno deciso di non rilanciare. Insomma siamo al prendere o lasciare e anche in tempi brevi.