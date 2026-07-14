Dalla Turchia chiamano la chiusura dell'affare Oulaï: "E' pronto ad andare a Firenze. Ecco la cifra totale"
Si intensificano le voci che vogliono a un passo dalla Fiorentina Christ Inao Oulaï, centrocampista classe 2006 del Trabzonspor.
L'offerta viola
Secondo quanto riportato dal giornalista Hasan Tüncel, vicino alle vicende di casa Trabzon, il giocatore ivoriano sarebbe sulla via che porta a Firenze. La Fiorentina avrebbe alzato l'offerta a 30 milioni di euro, bonus compresi.
L'accordo
L'accordo dovrebbe prevedere anche una percentuale sulla futura rivendita del circa 20%. Dalla Turchia sono convinti della chiusura dell'affare.
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