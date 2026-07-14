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Corriere dello Sport-Stadio: Manca solo Oulai, Paratici in pressing

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Una pagina interamente dedicata alla Fiorentina dal Corriere dello Sport-Stadio

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Il titolone scelto è: “Viola le stelle al centro”. Sottotitolo: “Manca solo OulaiParatici in pressing”. Sommario: “Con l’arrivo di Atta si delinea il centrocampo del futuro: giovane e di alta qualità Fagioli ha caratteristiche diverse rispetto all’ivoriano: potrebbero giocare insieme”. 

Moreno piace

In taglio basso: “Fabbian carico: “Grosso ci ha impressionati”. Di spalla infine: ”Moreno piace al Monza e all’estero". 

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