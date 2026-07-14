La scelta importante presa su De Gea e le sue conseguenze a cascata

Sono tante le decisioni che la Fiorentina ha preso dalla fine della scorsa, disgraziata, stagione ad oggi.

Conferma tra i pali

Tra queste ce n'è anche una che riguarda il portiere, perché David De Gea è stato confermato tra i pali. Dopo aver chiuso la scorsa annata con la fascia di capitano al braccio, il portiere spagnolo, ex Manchester United, si candida a confermarsi tra i leader del gruppo.

La conseguenza su Martinelli

Non è un caso che Tommaso Martinelli sia stato dirottato altrove, andando in prestito all'Avellino in Serie B. Il presente si chiama De Gea, il futuro potrebbe essere invece il classe 2006 che è cresciuto nel settore giovanile viola.