Di Marzio: "Entra nel vivo la trattativa per Oulai, il giocatore vuole lasciare la Turchia. E la Fiorentina..."
Sono giorni decisivi per il possibile arrivo alla Fiorentina di Christ Oulaï, centrocampista ivoriano classe 2006 del Trabzonspor da tempo accostato alla Fiorentina: la settimana appena cominciata potrebbe infatti portare a sviluppi decisivi.
La fase clou della trattativa
Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il centrocampista nella giornata di oggi farà ritorno in Turchia e la trattativa potrà entrare nel vivo, con lo stesso giocatore determinato a far capire la sua volontà di lasciare il club.
Una richiesta importante
Sempre secondo la succitata fonte, la richiesta del club turco si aggira sui 30 milioni di euro, con la Fiorentina al lavoro per abbassare le pretese economiche del Trabzonspor. Oulai viene considerato da Paratici il giocatore ideale per completare il centrocampo viola