Il Sassuolo apre a una contropartita viola da inserire nell'affare Thorstvedt, ma il preferito è un difensore

Mentre la Fiorentina prova a trovare il bandolo della matassa nell'affare Oulai, la società viola porta avanti in parallelo anche la pista Thorstvedt del Sassuolo.

Pista viva

Le parti continuano a trattare, dopo il rientro del danese dal Mondiale giocato in America. Il giocatore sembrava vicinissimo ai colori viola, poi il tutto si è leggermente raffreddato, ma mai chiuso.

Contropartite

Come scrive La Nazione, il Sassuolo in queste ore sarebbe pronto ad aprire all'inserimento di una contropartita viola nell'affare. I nomi rimangono quelli di Sohm, Brescianini e Fabbian, ma il preferito dei neroverdi è Comuzzo, che la Fiorentina vorrebbe cedere solo in prestito.