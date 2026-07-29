Bocci: "Alla fine la Fiorentina ha agito bene con Comuzzo. Oulai-Fagioli? Condizioni liquide ed è un vantaggio, ecco perché"

Sulla situazione della Fiorentina, il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana in riferimento a Comuzzo: “Dico che me lo sarei tenuto. Però ho anche riflettuto e probabilmente sarebbe rimasto per non giocare, ci sono quattro centrali che gli sarebbero stati davanti. Alla fine la decisione della Fiorentina è stata corretta, soprattutto nel mettere un diritto di riscatto alto che tutela in ogni situazione”.

“Comuzzo? Lo avrei tenuto, ma alla fine è una buona operazione. Non mi aspetto granché dal test”

Sull'amichevole di stasera: “Non mi aspetto granché. Sono amichevoli di preparazione. Ho visto le gambe un po' imballate contro il QPR, non credo che cambierà molto nel giro di tre giorni. Quello che mi preoccupa, molto relativamente, è la condizione delle squadre inglesi che è particolarmente in avanti. Ma è meglio trovare delle difficoltà fin da subito”.

“Oulai e Fagioli a scambiarsi? Un vantaggio per le marcature”

Oulai davanti alla difesa o intercambiabile con Fagioli? “Mi aspetto condizioni liquide a centrocampo, si possono alternare in cabina di regia e può essere una buona soluzione per non dare punti di riferimento agli avversari. Fagioli è spesso andato in difficoltà proprio perché gli è stata montata addosso una marcatura spietata; se ne hai due che si danno il cambio, per gli avversari è più difficile prendere contromisure”.