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Un centrocampo di qualità, la sfida per Grosso. Kean tenuto fuori in attacco

Claudio Tirinnanzi /
Moise Kean
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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La coppia di centrocampo, tutta qualità, composta da Oulai e Fagioli, dovrebbe essere la vera attrazione della partita che stasera la Fiorentina giocherà contro il Watford. 

Una vera sifda per il tecnico Grosso far coesistere i due, ma non è una mission impossible in senso assoluto. 

Quanto all'attacco, previsto il forfait di Kean che continua ad essere monitorato e anche ‘centellinato’ da parte dello staff medico e tecnico del club viola. 

Al di là di Piccoli centravanti, l'allenatore dovrà metterci un po' di fantasia per schierare due esterni offensivi dietro all'attaccante centrale (probabile la soluzione Jimenez-Gudmundsson, vista già contro il QPR). 

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