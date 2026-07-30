Kean lavora a pieno ritmo in Inghilterra. L'attaccante verso la titolarità contro il Real

Buone notizie giungono dall'allenamento odierno della Fiorentina in Inghilterra, con la squadra viola che ha svolto un allenamento diviso. I titolari dell'amichevole di ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra, mentre gli altri hanno lavorato sul campo.

Capitolo Kean

Tra questi ultimi anche Kean, che ha lavorato molto sul campo insieme a mezzali ed esterni, che fornivano all'attaccante tanti palloni da spingere in porta nei modi più vari. Insieme a lui anche Braschi.

Verso il Real

Si avvicina l'amichevole di lusso con il Real Madrid, con le indicazioni che danno Kean come possibile titolare sabato, visto che Piccoli ha guidato l'attacco contro il Watford ieri. Lo riporta Radio Bruno.