Pellegrino solo se saluta Kean? La strategia studiata dai viola per l'attaccante argentino. E Piccoli...
Fabio Paratici guarda con grande attenzione a Mateo Pellegrino per il ruolo di punta centrale della Fiorentina che verrà. La trattativa con il Parma non è delle più facili, anche perché i ducali chiedono una cifra piuttosto alta.
Contropartita
Continua a tenere banco il discorso centravanti, con la Fiorentina sempre più vicina a Mateo Pellegrino. I contatti proseguono con il Parma, al quale può interessare Piccoli in prestito come parziale contropartita. Situazione tutta ancora da costruire, ma la riflessione in queste ore è significativa.
Pellegrino al posto di Kean
La Fiorentina potrebbe legare il discorso Pellegrino all'uscita di Piccoli e non a quella di Kean, per il quale ancora servirà tempo. Paratici vorrebbe anticipare l'arrivo del centravanti del Parma (5 milioni di prestito oneroso e altri 25 la prossima estate per l'obbligo di riscatto) senza aspettare la complessa cessione del bomber della Nazionale italiana. Lo scrive La Nazione.