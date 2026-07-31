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Pellegrino solo se saluta Kean? La strategia studiata dai viola per l'attaccante argentino. E Piccoli...

Redazione /
Mateo Pallegrino
Mateo Pellegrino esulta. Foto: Fiorentinanews.com
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Fabio Paratici guarda con grande attenzione a Mateo Pellegrino per il ruolo di punta centrale della Fiorentina che verrà. La trattativa con il Parma non è delle più facili, anche perché i ducali chiedono una cifra piuttosto alta. 

Contropartita

Continua a tenere banco il discorso centravanti, con la Fiorentina sempre più vicina a Mateo Pellegrino.  I contatti proseguono con il Parma, al quale può interessare Piccoli in prestito come parziale contropartita. Situazione tutta ancora da costruire, ma la riflessione in queste ore è significativa. 

Pellegrino al posto di Kean

La Fiorentina potrebbe legare il discorso Pellegrino all'uscita di Piccoli e non a quella di Kean, per il quale ancora servirà tempo. Paratici vorrebbe anticipare l'arrivo del centravanti del Parma (5 milioni di prestito oneroso e altri 25 la prossima estate per l'obbligo di riscatto) senza aspettare la complessa cessione del bomber della Nazionale italiana. Lo scrive La Nazione

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