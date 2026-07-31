Una rincorsa che dura da oltre un mese, ma adesso i viola sembrano in pole position. Un acquisto oltre il caso Kean
Mateo Pellegrino. Foto: Fiorentinanews.com
La Fiorentina sta spingendo forte per l'attaccante del Parma Mateo Pellegrino, per i quale i viola dovranno sborsare una cifra intorno ai 30 milioni (bonus compresi) per portarselo a casa.
Da tempo sul classe 2001 c'era anche la Juventus, che lo ha sempre considerato un'alternativa come centravanti. La Fiorentina segue il giocatore da oltre un mese e adesso sembrano aver messo la freccia sugli storici rivali.
Un tentativo d'acquisto che va oltre alla questione Kean. La permanenza dell'attaccante viola è in bilico, ma Paratici non può aspettare e sta agendo prima di trovare una soluzione per il caso Kean.
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