Una rincorsa che dura da oltre un mese, ma adesso i viola sembrano in pole position. Un acquisto oltre il caso Kean

La Fiorentina sta spingendo forte per l'attaccante del Parma Mateo Pellegrino, per i quale i viola dovranno sborsare una cifra intorno ai 30 milioni (bonus compresi) per portarselo a casa.

Da tempo sul classe 2001 c'era anche la Juventus, che lo ha sempre considerato un'alternativa come centravanti. La Fiorentina segue il giocatore da oltre un mese e adesso sembrano aver messo la freccia sugli storici rivali.

Un tentativo d'acquisto che va oltre alla questione Kean. La permanenza dell'attaccante viola è in bilico, ma Paratici non può aspettare e sta agendo prima di trovare una soluzione per il caso Kean.