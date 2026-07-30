De Santis: "Mastantuono in viola avrebbe lo stesso impatto di Paz al Como. Pellegrino e il gradimento della Fiorentina"

L'intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, intervenuto su Lady Radio, ha parlato di alcuni giocatori caldi per le vicende di mercato della Fiorentina.

Mastantuono

“Escludo categoricamente il suo ritorno al River Plate. L’indicazione del Real Madrid è quello di prestarlo un anno in Europa. E' un giocatore che avrebbe un impatto simile a quello avuto da Nico Paz”.

Valdepenas

“Quando si va a pescare da squadre come il Real Madrid si va a prendere sempre giocatori di livello alto. Non ha trovato tantissimo spazio con le merengues, ma il club ci tiene a questo ragazzo e lo ha dimostrato con la formula della cessione”.

Pellegrino

“Non è chiusa l'operazione, ma la Fiorentina ha ottenuto un gradimento da parte del giocatore. Il club viola sta cercando di tutelarsi in caso di partenza di Kean”.