Quando si vola in alto c'è il rischio di dover aspettare: La Fiorentina prepara un grande colpo

L’attesa per l'arrivo degli esterni offensivi continua, questo perché quando si mira in alto ci sta che ci sia bisogno di più tempo.

Mastantuono e Soulé

Il nome principale rilanciato con forza stamani dal Corriere Fiorentino è quello di Mastantuono. Il talento argentino del Real Madrid piace praticamente a tutti e alla corsa si è iscritto anche il River Plate. Ma il club spagnolo preferirebbe vederlo all’opera in Europa. E' una missione difficile ma non impossibile per la Fiorentina quella di battere la concorrenza.

C'è poi Soulè per il quale qualche contatto c’è sicuramente stato. Il problema, per ora, è il prezzo, ma se venisse ceduto Kean…

Piste definitivamente chiuse

Sempre in tema di esterni, è sfumato definitivamente Koleosho, che pure i viola avevano praticamente in pugno già un mese fa, ma il suo tentennamento ha permesso al Paris Fc di inserirsi e poi di chiudere. Alajbegovic è un gioiellino che Paratici avrebbe preso più che volentieri, ma la Juventus si è spinta davvero in alto per lui, arrivando a quota 40 milioni (con i bonus).