Soulé in uscita? Romano: "Giallorossi aperti ad ascoltare offerte. Negli ultimi giorni è stato proposto..."
Matias Soulé
Fabrizio Romano, tramite il proprio canale YouTube, ha riportato nuovi aggiornamenti sulla situazione di Soulé, esterno finito nel mirino anche della Fiorentina.
Il commento di Romano
“La Roma è aperta ad ascoltare offerte per Soulé: si è parlato tanto di Premier League e una possibilità di vederlo in Arabia, ma c'è un retroscena. Nelle scorse settimane è stato proposto al Milan, che lo ha valutato perché sta cercando quel tipo di giocatore. Da capire se ci possano essere i margini per la trattativa ma è sicuramente un giocatore apprezzato dal Milan".
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