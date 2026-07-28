Soulé in uscita? Romano: "Giallorossi aperti ad ascoltare offerte. Negli ultimi giorni è stato proposto..."

Fabrizio Romano, tramite il proprio canale YouTube, ha riportato nuovi aggiornamenti sulla situazione di Soulé, esterno finito nel mirino anche della Fiorentina.

Il commento di Romano

“La Roma è aperta ad ascoltare offerte per Soulé: si è parlato tanto di Premier League e una possibilità di vederlo in Arabia, ma c'è un retroscena. Nelle scorse settimane è stato proposto al Milan, che lo ha valutato perché sta cercando quel tipo di giocatore. Da capire se ci possano essere i margini per la trattativa ma è sicuramente un giocatore apprezzato dal Milan".