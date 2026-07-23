Immaginare Soulé sotto la Fiesole fa bene al cuore. Ora il calciatore in grado di inventare per riaccendere l’entusiasmo - VIDEO

Il desiderio là davanti si chiama Soulé. Perché in questo mercato, assolutamente da applausi della Fiorentina, manca ancora il calciatore in grado di inventare, di saltare l’uomo, di riaccendere l’entusiasmo fiorentino. Il talento giallorosso avrebbe tutte queste caratteristiche e Firenze potrebbe davvero rappresentare per lui la piazza perfetta.

Soulè e Kean

Un calciatore giovane e forte, che ha bisogno si sentire fiducia ed entusiasmo attorno per potersi esprimere al meglio. La Fiorentina ci sta provando e ci proverà ancora, contemporaneamente però dovrà anche cedere. Kean piace al Como ma anche a due squadre inglesi. La sua partenza è difficile ma non impossibile, tanto dipenderà anche dall’intesa con l’allenatore Grosso. I due si stanno parlando e continueranno a farlo.

Se Kean dovesse andarsene ci sarebbero anche i soldi per Soulé che costa tanto sia a livello di cartellino che di ingaggio. Immaginare Soulé sotto la Fiesole (o di questi tempi la Ferrovia) fa bene al cuore. Perché il talento e la fantasia hanno sempre entusiasmato Firenze e il ragazzo ne avrebbe da vendere.

Fagioli invece…

Più difficile invece che se ne vada Fagioli. La Fiorentina sta costruendo il centrocampo attorno a lui e anche per Grosso al momento l’ex bianconero è imprescindibile. Kean l’unico big sacrificabile assieme a Dodo se arriveranno offerte di valore. Non irrinunciabili ma importanti. Un occhio va dato anche al monte ingaggi, lì i viola dovranno limare qualcosa da qui in avanti. Ma Soulé o non Soulé gli acquisti sono cambiati. E arriverà comunque un calciatore capace di fare l’uno contro uno, di puntare l’avversario, di sfidarlo con la tecnica. Di questo c’è bisogno in campo e fuori.