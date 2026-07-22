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Un colpo entro venerdì, Soulé è una strada possibile ma il favorito è un altro...

Redazione /
Soulé Bakayoko
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L'obiettivo della Fiorentina sul mercato in questo momento è di quelli ambiziosi, ovvero consegnare un esterno offensivo a Fabio Grosso entro venerdi, quando la squadra partirà alla volta della tournée inglese. Lo scrive stamani La Nazione

Soulé

E l'idea Soulé è di quelle da tenere in considerazione, al di là di smentite di rito filtrate dal Viola Park. La Fiorentina si è informata con l'entourage dell'esterno della Roma che con ogni probabilità lascerà i giallorossi nelle prossime settimane: una situazione da monitorare con grande attenzione. 

Bakayoko

Così come tale è quella relativa a Bakayoko, anche lui smentito nella giornata di lunedì ma non ci sono dubbi sul fatto che piaccia e non poco alla Fiorentina. Affare difficile ma non impossibile quello col Lipsia. Anzi, sempre secondo il quotidiano fiorentino è lui il favorito nel ruolo. 

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