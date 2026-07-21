De Santis: "Per Garnacho opportunità se Chelsea apre al prestito, con Paratici serve attenzione. Soulè e Bakayoko..."

Il procuratore Lorenzo De Santis si è concentrato su alcuni possibili obiettivi di mercato della Fiorentina sul fronte esterni d'attacco, da Garnacho a Bakayoko, analizzando i vari risvolti legati ai calciatori coinvolti a Lady Radio.

‘Con Paratici serve cautela’

"Garnacho fantamercato? Mi verrebbe da dire di sì, ma il mercato di Paratici invita alla cautela perché sono arrivati e stanno arrivando alla Fiorentina giocatori che un mese fa erano impensabili per quantità e qualità. Garnacho può diventare un’opportunità qualora il Chelsea decida di aprire al prestito del giocatore, perchè la sua valutazione è altissima".

‘La Roma valuta Soulè più di 30 milioni’

“Soulè in uscita è più di un’idea oggi, perché la Roma sta prendendo Summerville e Gasperini non lo ritiene indispensabile per il suo gioco e cedendolo può far arrivare un incasso importante. Per l’argentino ci sono offerte dalla Turchia e dall’Arabia che non lo convincono. La Roma lo ha pagato 30 milioni di euro e vorrebbe cederlo attorno ai 35. Non è facile, la Roma non è aperta al prestito, ma è un nome da tenere sott’occhio per la Fiorentina”.

“Non ci sono novità su Bakayoko, il procuratore mi ha detto che ci sono altre proposte ma il ragazzo gradisce la destinazione italiana. Il Como su Kean? I lariani hanno dubbi sulla capacità di Douvikas di gestire due competizioni e si stanno muovendo di conseguenza in attacco”.