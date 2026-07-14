De Santis: "La Fiorentina ha sfruttato una congiuntura importante con Valdepenas. E quando peschi nel Real Madrid..."
L'intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, intervenuto su Lady Radio ha parlato dell'arrivo alla Fiorentina, praticamente definito, di Víctor Valdepeñas.
“Il Real Madrid ha il coltello dalla parte del manico - ha detto - e con un accordo con le società riesce sempre a mantenere il controllo su questo tipo di giocatori. La Fiorentina però si è mossa molto bene andando a sfruttare una congiuntura importante, visto che le Merengues abbondano di giovani e dietro Mourinho ha tante alternative”.
E poi: “Il Real da tanti anni sta tirando fuori giocatori importanti dal proprio settore giovanile, facendo loro fare un percorso di primo livello. E da questa realtà quando vai a pescare, solitamente lo fai molto bene. Il comune denominatore è che sta nascendo una Fiorentina giovane e ambiziosa”.