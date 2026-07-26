Fiorentina-Soulé nel limbo: l'argentino non è fuori dal progetto, ma non è incedibile. E intanto Gasperini lo schiera titolare

Tutto pronto per l'amichevole tra Roma e Cannes, nella quale figurerà dal 1' un obiettivo della Fiorentina.

Nessun caso

I giallorossi scenderanno in campo con quella che l'anno scorso era praticamente la formazione titolare: tra questi, quindi, anche Matias Soulé, nome caldo in uscita da Roma ma che Gasperini vede nel progetto, schierandolo in campo oggi.

Importante ma non indispensabile

Gli ambienti vicini alla Roma riferiscono che Soulé non è fuori dal progetto, ma che per Gasperini non è incedibile. D'altronde, lo stesso allenatore giallorosso è stato chiaro: “Quello che conta è capire se esistano offerte concrete e vere trattative”. Chissà che non partano nei prossimi giorni, sponda Fiorentina: il prezzo è fissato attorno ai 35 milioni.