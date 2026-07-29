Il punto sul mercato: Balbo e Comuzzo salutano ufficialmente, ma è soprattutto il giorno di Valdepeñas. Lo spagnolo sarà a Firenze stasera

Giornata ricca di ufficialità quella di oggi, che si concluderà con l'amichevole della Fiorentina contro il Watford. Su tutte quella di Pietro Comuzzo, passato in prestito oneroso con diritto di riscatto al Torino. Il classe 2005 non è l'unico difensore in uscita: saluta, ma a titolo definitivo, anche Luis Balbo che è stato ufficializzato dallo Sturm Graz. Movimenti anche tra i giovani: Niccolò Trapani, capitano della Primavera scudettata, va in prestito all'Alcione Milano in Serie C.

Arriva Valdepenas!

In entrata la notizia del giorno è l'arrivo di Valdepenas, il cui volo da Madrid atterrerà all'aeroporto di Firenze intorno alle 23. Per il terzino spagnolo si aprirà poi l'iter delle visite mediche, a cui seguirà la firma sul contratto.

Koleosho, telenovela finita

Non sarà un giocatore della Fiorentina invece Koleosho, la cui telenovela si è chiusa in seguito all'ufficialità del suo passaggio al Paris Fc. Allo stesso modo Arokodare è stato annunciato dall'Ajax, mentre il talento bosniaco Alajbegovic - che per la verità rappresentava più che altro una suggestione - andrà salvo sorprese alla Juventus.