UFFICIALE: Balbo lascia la Fiorentina a titolo definitivo. Il comunicato

Adesso è ufficiale, Luis Balbo non è più un giocatore della Fiorentina. Il venezuelano si unisce a titolo definitivo allo Sturm Graz: l'affare si chiude per 1,5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita.

Balbo saluta la Fiorentina

Questo il comunicato del club: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Balbo all' S.K. Sturm Graz”.

Ufficiale il passaggio allo Sturm Graz

Questo, invece, il benvenuto dello Sturm Graz: “Lo SK Puntigamer Sturm Graz ha annunciato l'ingaggio di Luis Balbo. Il terzino sinistro ventenne è stato trasferito a titolo definitivo dalla Fiorentina e ha firmato un contratto a lungo termine con il club di Graz. Balbo possiede la doppia cittadinanza portoghese e venezuelana, è cresciuto nelle giovanili portoghesi del Porto e del Famalicão ed è attualmente un nazionale venezuelano (quattro presenze). Nella scorsa stagione, Balbo ha disputato dieci partite con la Fiorentina tra Serie A, Coppa Italia e Conference League, oltre a 17 incontri nella Primavera italiana”.