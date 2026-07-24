Balbo out per motivi di mercato: addio alla Fiorentina, lascia a titolo definitivo

La Fiorentina ha da poco diramato la lista ufficiale dei convocati per la tournée all'estero, dedicata alla seconda parte di preparazione. Tra gli assenti lasciati a casa da mister Fabio Grosso c'è il giovane laterale Luis Balbo. Motivo? Il mercato.

Balbo out? Motivi di mercato

Il venezuelano ha svolto regolarmente la parte di ritiro al Viola Park assieme al resto della squadra. Ma adesso è pronto a una nuova avventura: come a un fulmine a ciel sereno, su di lui è piombato lo Sturm Graz.

Addio a titolo definitivo

Come riporta Sky Sport, Balbo lascerà la Fiorentina a titolo definitivo. Il club viola incasserà dallo Sturm Graz 1,5 milioni di euro più una percentuale (50%) sulla futura rivendita del ragazzo.