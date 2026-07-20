Balbo: "Voglio fare una grande stagione con la Fiorentina. Gosens è stato come un padre per me"

Dopo l'allenamento congiunto tra Fiorentina e la squadra viola Primavera ha parlato ai canali ufficiali della società gigliata Luis Balbo, terzino a disposizione di Grosso.

Le parole di Balbo

“È una settimana intensa, con doppi allenamenti ogni giorno e tanto caldo. Siamo stanchi, ma sappiamo che questo lavoro ci farà arrivare pronti all'inizio del campionato. Mi auguro di partire bene e di vivere una grande stagione con questa Fiorentina. C'è tanta voglia di fare e si respira un entusiasmo davvero bello”.

Sui giovani e sull'addio di Gosens

“Per noi giovani è molto importante poter lavorare insieme ai più esperti: è un segnale della fiducia che la società ripone nei nostri confronti e questo ci dà ancora più motivazione. Robin Gosens, che è andato via, per me è stato come un papà. Gli auguro il meglio per questa nuova avventura: lo porterò sempre nel cuore”.