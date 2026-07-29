Mastantuono vuole tornare al River Plate: l'ostacolo più grande. Ma il Real Madrid dà speranze alla Fiorentina

Si prolunga -e non poco- la trattativa che la Fiorentina sta provando a intavolare con il Real Madrid per arrivare a Franco Mastantuono. Il club viola attende l'arrivo di Valdepenas ed è attualmente in pole per l'argentino, in un possibile doppio affare con i Blancos. In questo caso, tuttavia, gli ostacoli della trattativa sono molto più complicati: Paratici sta stringendo buoni rapporti col Real, ma la Fiorentina non gioca l'Europa e (anche in caso di prestito secco) la concorrenza è fittissima.

Mille ostacoli per Mastantuono. Si aggiunge il più tosto di tutti

Si aggiunge però un'altra problematica, la più ostica di tutte: la volontà del calciatore. Come riporta Matteo Moretto, Mastantuono vuole tornare al River Plate. Il club argentino sarebbe chiaramente pronto ad accoglierlo a braccia aperte per un ritorno in patria (anche se momentaneo). I Millonarios, forti delle intenzioni del classe 2007, hanno avviato i contatti. Ma il Real Madrid, in questo caso, potrebbe tendere la mano alla Fiorentina.

Il Real aiuta la Fiorentina? Non convinto dalle volontà del ragazzo

La dirigenza spagnola non è infatti convinta di riportare Mastantuono in Argentina: oltre al club viola, ci sono altri club interessati in Liga, in Bundesliga e in Portogallo. Far rimanere il ragazzo in Europa sarebbe un'opzione decisamente migliore per i Blancos. La Fiorentina attende l'incontro diretto con il Real e con Mastantuono (1° agosto), in attesa del meeting tra il club iberico e l'entourage del calciatore previsto per la prossima settimana, dal quale emergerà una decisione.