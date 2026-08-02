​​

header logo

Romano: "Kean considerato da Fabregas il profilo ideale per l'attacco del Como"

Redazione /
Moise Kean
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Arrivano importanti novità sul fronte Moise Kean, uno dei calciatori piu discussi in ambito calciomercato in casa Fiorentina, con la vicenda che assume sempre più i contorni di una vera e propria trattativa di mercato. 

Kean obiettivo numero uno del Como

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, Kean è l'obiettivo numero per l'attacco del Como, in quanto considerato da Fabregas l'obiettivo ideale per completare la rosa dei lariani.

Una posizione precaria 

Reduce dal gol nella prestigiosa amichevole col Real Madrid, Kean è tutt'altro che incedibile per la Fiorentina, che ha già sondato numerosi attaccanti pronti a prendere il suo posto, con in primis Pellegrino del Parma. 

 

💬 Commenti