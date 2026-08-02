Romano: "Kean considerato da Fabregas il profilo ideale per l'attacco del Como"
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Arrivano importanti novità sul fronte Moise Kean, uno dei calciatori piu discussi in ambito calciomercato in casa Fiorentina, con la vicenda che assume sempre più i contorni di una vera e propria trattativa di mercato.
Kean obiettivo numero uno del Como
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, Kean è l'obiettivo numero per l'attacco del Como, in quanto considerato da Fabregas l'obiettivo ideale per completare la rosa dei lariani.
Una posizione precaria
Reduce dal gol nella prestigiosa amichevole col Real Madrid, Kean è tutt'altro che incedibile per la Fiorentina, che ha già sondato numerosi attaccanti pronti a prendere il suo posto, con in primis Pellegrino del Parma.
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