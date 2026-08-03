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Il domino di centravanti imbastito da Fiorentina, Como e Parma. Un segnale importante arrivato nelle ultime ore

Redazione /
Kean Paratici
Moise Kean e Fabio Paratici. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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II Como sta preparando la propria offerta per il centravanti della Fiorentina, Moise Kean

Kean e il Como

Sull'argomento, su La Nazione si legge che la società lariana è consapevole di non potersi allontanare troppo dai 45 milioni (almeno) che si aspetta la Fiorentina e soprattutto dai 4,5 milioni netti a stagione che percepisce l'attaccante a Firenze. II parere tecnico dell'allenatore, Cesc Fabregas, è già stato positivo, l'entourage dell'attaccante è al lavoro da giorni. 

Pellegrino e il suo sostituto

Contestualmente la Fiorentina è da settimane su Mateo Pellegrino. L'idea per lui è quella di un prestito oneroso (5 milioni) con un obbligo di riscatto (25) e convince sia i viola che i ducali, che nelle ultime ore hanno messo le mani con la stessa formula sull'ex Atalanta El Bilal Touré

Un segnale importante quest'ultimo perché solitamente il domino del mercato non mente.

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