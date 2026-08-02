Il Parma intanto trova l'attaccante e si tutela in caso di assalto definitivo della Fiorentina su Pellegrino

Non una mossa a caso quella del Parma, che sta per chiudere l'arrivo di El Bilal Tourè: l'attaccante è reduce da due annate in prestito tra Stoccarda e Besiktas ma è ancora di proprietà dell'Atalanta. Non una mossa casuale perché in uscita c'è Mateo Pellegrino, il bomber della scorsa stagione: la Fiorentina è molto attenta su di lui e la sensazione è che la prossima settimana sia cruciale per il futuro suo e di Kean.

Nel frattempo però, come conferma Gianluca Di Marzio, Touré ha dato il suo gradimento al Parma e dovrebbe presto raggiungere l'Emilia: