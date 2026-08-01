Il Como prepara l'assalto a Kean: sul piatto più di 40 milioni, a breve incontro tra i club. "La Fiorentina ha già in pugno Pellegrino"
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La prossima settimana potrebbe essere cruciale per il futuro di Moise Kean e di conseguenza per la parte restante del mercato viola. Secondo l'esperto di Mediaset Orazio Accomando infatti, il Como sta preparando l'assalto decisivo all'attaccante, mettendo sul piatto quasi 45 milioni di euro. L'incontro tra i club dovrebbe andare in scena a inizio della prossima settimana.
Pellegrino scalda i motori
Al tempo stesso la Fiorentina si è già portata avanti con Mateo Pellegrino del Parma, non certo irraggiungibile ma da capire se alternativa al numero 20 o a Piccoli, che è in uscita a sua volta.
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