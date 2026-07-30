Accuse pesanti per la famiglia di Oulaï: "Hanno preso soldi per trasferimenti mai avvenuti. L'arrivo alla Fiorentina è legato a queste vicende"

Il giornalista sportivo francese Romain Molina ha mosso accuse pesanti nei confronti della famiglia di Oulaï, nuovo giocatore della Fiorentina, intervenendo sui propri social sul suo trasferimento a Firenze dal Trabzonspor. Questo quanto ha scritto il giornalista indipendente che ha realizzato inchieste anche per The Guardian, The New York Times e BBC.

L'accusa del giornalista

"La famiglia di Christ Inao Oulaï, soprattutto la madre, è consapevole delle potenziali conseguenze dell'aver preso (molti) soldi da diversi agenti per la firma del figlio, senza che poi l'operazione si sia concretizzata? Crede davvero che Pini Zahavi lascerà perdere 500.000 euro? Fare una cosa del genere a Pini Zahavi, "Mister Fix It", l'uomo che ha influenzato e regolato il calcio mondiale per diversi decenni…".

Sul trasferimento a Firenze

"Tra l'altro, l'arrivo del giocatore alla Fiorentina è dovuto proprio a tutta questa vicenda (con un episodio rocambolesco che un giorno racconteremo: un taxi dirottato, alcuni giorni trascorsi in un appartamento e un trasferimento "forzato").