I gol in Inghilterra per ingolosire... il Parma e lo scambio Piccoli-Pellegrino prende quota. Tutto al netto di Kean

Si è preso la scena in Inghilterra Roberto Piccoli, con le reti a QPR e Watford, non necessariamente propedeutiche però ad una sua permanenza, anzi. Il profilo piace sempre di più al Parma e secondo La Nazione, lo scambio con Mateo Pellegrino potrebbe davvero prendere quota. La Fiorentina sull'argentino c'è da tempo e gli emiliano accetterebbero il prestito oneroso iniziale, da 5 milioni, con obbligo di riscatto a 25.

Il silenzio intorno a Kean

Di nuovo intorno a Moise Kean c'è poco e non a caso, oggi l'attaccante tornerà regolarmente a giocare in amichevole. Per questo la Fiorentina sta pensando di anticipare l'operazione Pellegrino, al netto di quanto accadrà con l'attuale centravanti della Nazionale. In caso di scambio poi, ci saranno da discutere anche le cifre di Piccoli, che la Fiorentina non può certo regalare.