Bucchioni: "La Fiorentina tratta Pellegrino da due mesi. Avere rapporti col Real non è da tutti, Paratici..."

Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana partendo da Mastantuono: “Non so se sia pronto per il campionato italiano. Conosciamo tutti questa stellina, ma mi aspetto dei giocatori pronti per fare gli esterni. L'argentino può diventare la ciliegina sulla torta, metteresti comunque dentro un calciatore di grande qualità”.

“Avere rapporti con il Real non è da tutti. Tante positività su Mastantuono”

“In ogni caso, a prescindere dalle valutazioni tecniche, avere questi rapporti con il Real Madrid è un valore per la Fiorentina. Già hai preso Valdepenas e ora c'è un'altra trattativa. Non è da tutti lavorare con il Real, questo dimostra che Paratici ha le giuste conoscenze assunte in dodici anni di Juventus. Ci sono tante positività in questa operazione, vorrei comunque parallelamente che il club tratti esterni pronti”.

“Pellegrino? Trattato da due mesi. Ha margini di miglioramento”

Sull'attacco viola: “Sono due mesi che la Fiorentina sta trattando Pellegrino, ci sono tante dinamiche. Inizialmente era stato addirittura proposto Piccoli al Parma. L'operazione è rallentata per l'inserimento della Juventus, ma ha abbandonato la pista. Sento tanto scetticismo su questo ragazzo, sento gente dire che sarebbe come tenersi Piccoli. Ma Piccoli è questo, il livello suo è quello lì e basta. Pellegrino, invece, potenzialmente può diventare un giocatore importante e ha margini di miglioramento”.