Il punto sul mercato: Sohm segue Moreno a Venezia. Alla vigilia di un giorno decisivo per Mastantuono. Passi avanti con Pellegrino e Kean…

L'ultimo giorno di luglio è stato piuttosto attivo per la Fiorentina sul fronte calciomercato. Mentre il club ufficializza l'arrivo di Victor Valdepeñas dal Real Madrid, le notizie in uscita prevedono nuovi aggiornamenti. Perché il club viola continua a lavorare a stretto giro con il Venezia: non solo Matias Moreno, anche Simon Sohm arriverà in laguna. Le parti sono vicinissime a chiudere per il trasferimento dello svizzero in prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 10 milioni di euro.

Sohm a Venezia, ufficiale Valdepeñas. Crocevia per Mastantuono

Intanto domani, a Klagenfurt, la Fiorentina affronterà il Real Madrid in amichevole. Ed è un'occasione in più per i due club per lavorare insieme a un altro trasferimento, dopo quello dello stesso Valdepeñas. Franco Mastantuono è ancora un obiettivo viola: la trattativa è lunga e complicata, ma domani è atteso un vertice decisivo tra Fabio Paratici e la dirigenza dei Blancos. L'offerta ufficiale sarebbe pronta sulla base di un prestito con altissimo diritto di riscatto (previsto tra 35 e 40 milioni di euro), condizione che invece il Real non sembra disposta a concedere. Intanto il calciatore non è stato convocato per il test in Austria e sta avendo dei ripensamenti sulla volontà di tornare al River Plate. Tutto è ancora aperto, domani sarà una giornata importante per comprendere concretamente la fattibilità dell'operazione.

Pellegrino è più vicino, il Como ha intenzioni serie per Kean

La Fiorentina fa qualche passo avanti anche per Mateo Pellegrino. Il centravanti argentino era oggetto di desiderio della Juventus, che però negli ultimi giorni ha nettamente diminuito i contatti. Così il club viola, attento all'attaccante del Parma da settimane, ha ripreso quota. Servirebbero 30 milioni di euro per aggiudicarsi il calciatore. E Kean? L'acquisto di Pellegrino andrebbe oltre la sua posizione, ma ciò non toglie che potrebbe lasciare Firenze. Occhio, soprattutto, al Como che sembra voler fare sul serio: è pronta la prima offerta ufficiale da lanciare nei prossimi giorni. La Fiorentina chiede circa 40 milioni di euro.