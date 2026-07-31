UFFICIALE: Valdepeñas è della Fiorentina. Il comunicato del club

Mancava soltanto l'annuncio ufficiale da parte della Fiorentina, che ha certificato l'affare con il Real Madrid: Victor Valdepeñas è un nuovo calciatore viola. Il ragazzo è arrivato a Firenze mercoledì in serata, per poi svolgere le visite mediche e firmare il contratto la mattina successiva.

Valdepeñas è della Fiorentina

Il laterale classe 2006 si unisce alla Fiorentina per 8 milioni di euro più una percentuale (50%) sulla futura rivendita a favore del Real Madrid, che comunque detiene un diritto di recompra per i prossimi tre anni. Questa è la formula del trasferimento.

Il comunicato ufficiale

Questo il comunicato ufficiale: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Víctor Valdepeñas Talavera dal Real Madrid CF. Il nuovo difensore viola, nato a Madrid il 20 ottobre 2006, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real, ha fatto il proprio esordio nella Liga con i Blancos lo scorso dicembre. Valdepeñas ha anche collezionato 5 presenze con la Nazionale Under 19 spagnola”.