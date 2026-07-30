Valdepenas saluta il Real Madrid: "E' il momento di chiudere un capitolo che porterò sempre con me" - FOTO

Dopo l'arrivo a Firenze nella serata di ieri ed dopo aver svolto in mattinata le visite mediche di rito, adesso manca soltanto l'ufficialità del trasferimento di Victor Valdepenas dal Real Madrid alla Fiorentina. L'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore ma il giocatore, nel frattempo, ha scelto di mandare un messaggio alla società che lo ha cresciuto e che gli ha permesso di giocare a calcio.

In attesa dell'ufficialità, Valdepenas saluta i suoi ormai ex tifosi

Il giovane difensore spagnolo questo pomeriggio infatti, con un post sui propri canali social, ha voluto mandare un messaggio alla società castillana che gli ha dato modo di realizzare il sogno di giocare tra i professionisti. Questo il messaggio di Valdepenas su Instagram:

“Dopo sette stagioni, è il momento di chiudere un capitolo che porterò sempre con me. Voglio ringraziare tutti gli allenatori che hanno fatto parte del mio percorso, per la loro fiducia, le loro richieste, i loro consigli e per avermi aiutato a crescere ogni giorno”.

“Questi anni a Madrid li porterò con me per sempre”

Ha anche aggiunto: “Voglio anche ringraziare gli allenatori fisici, i fisioterapisti, i delegati, gli assistenti e tutte le persone che lavorano dietro ogni sessione di allenamento e ogni partita. Sono stati anni pieni di apprendimento, sacrificio, momenti indimenticabili, ricordi e amici che porterò con me per sempre. Grazie Real Madrid”.