"Valdepenas è un giocatore duttile, la Fiorentina fatto un gran colpo. Florentino Perez ha fatto di tutto per trattenerlo"

Questo pomeriggio il giornalista di AS Carlos Forjanes, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sull'arrivo di Victor Valdepenas alla Fiorentina.

“Valdeenas è uno di quei giocatori moderni che piace ad qualsiasi allenatore, chiunque vorrebbe averlo nella sua squadra: nasce come centrale difensivo, come ha sempre giocato finora, ma può essere impiegato anche come terzino perchè sa difendere molto bene. Nel suo ultimo anno nel Castilla, ha infatti spesso giocato come terzino sinistro. Questa sua polivalenza ha portato Florentino Perez ad bloccare la sua partenza perche al Real ancora non era stato deciso quali fossero i centrali della prossima stagione”.

“Florentino Perez ha bloccato personalmente la sua cessione”

Ha anche aggiunto: “I Blancos si prepara a lasciar partire Raul Asencio, che non rientra piu nei piani, e per questo intendono comunque prendere un altro centrale dal mercato. In questa situazione Mourinho ha scelto di trattenerlo a Valdebebas. Sono convinto che nella sua esperienza a Firenze possa far vedere il suo reale valore, la Fiorentina ha fatto un grande acquisto: è uno dei profili piu interessanti in circolazione”.

“Ecco come gioca lo spagnolo”

Ha fatto luce anche sul ruolo: “Per come l'ho visto giocare credo che sia molto meglio come centrale difensivo. E' un giocatore molto fisico, ma ha dimostrato di avere le caratteristiche potersi spingere anche in fase offensiva. Per questo penso che possa adattarsi a fare anche il terzino a Firenze. Oltre a questa sua d'utilità ha dimostrato di avere anche un sinistro molto educato, che da centrale difensivo può rivelarsi utile per far partire l'azione”.

“A Real sanno che Mastantuono ha bisogno di continuità”

Ha commentato anche l'operazione legata all'altro giocatore del Real Madrid nel mirino della Fiorentina, Franco Mastantuono: ""Al Real c'è il consenso generale sul fatto che debba andare a giocare con continuità. L'ultima stagione è stata deludente: ha faticato e non era concentrato sulla squadra. Il Real preferirebbe che continuasse il suo percorso in Europa piuttosto che tornare in Argentina, perché ritiene che sia la soluzione migliore per la sua crescita. La sua posizione ideale è sulla trequarti: è un numero 10 che ha bisogno di muoversi in libertà. Lo stile di gioco di Xabi Alonso e Arbeloa lo ha invece costretto a giocare bloccato sulla destra e, non essendo il suo ruolo naturale, ne ha risentito, perdendo fiducia. Se a Firenze gli verrà concessa la libertà di agire da numero 10, potrà essere un profilo molto simile a Nico Paz".