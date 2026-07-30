Nani mette a tacere le polemiche attorno a Zaniolo: "Ecco come sono andate le cose. Adesso c'è la volontà di continuare insieme"

Questo pomeriggio il Group Technical Director dell'Udinese Gianluca Nani, durante la conferenza stampa di quest'oggi, ha avuto modo di fare chiarezza sul caso Zaniolo, raccontando pubblicamente la versione ed il punto di vista del club friulano.

“Le cifre uscite non sono reali, noi lavoriamo sulla sostenibilità, ma detto questo è stata una trattativa normale, abbiamo rinnovato quest'anno, magari ha fatto meno clamore ma abbiamo parlato tre mesi con Davis per rinnovare. Per noi però ripartire da Davis e Zaniolo era fondamentale, poi Zaniolo è un po' più pubblico e se ne parla di più”.

"Siamo riusciti a trovare la quadre e adesso le parti sono contente di continuare insieme"

Ha anche aggiunto: "Abbiamo preferito a un certo punto far sì che restasse tranquillo, alla fine abbiamo trovato la quadra e tutte le parti sono contentissime di continuare assieme. Ha un contratto per il quale sarà il più motivato di tutti a fare bene, è un grande professionista, 'Udinese vuole ripartire da loro due".