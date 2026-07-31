Affare fatto! Dopo Moreno anche Sohm pronto al trasferimento a Venezia. Ecco quanto incassano i viola

La Fiorentina sta perfezionando un’altra uscita: si tratta di Simon Sohm. Il centrocampista svizzero, arrivato nella disastrosa campagna acquisti dell'estate 2025, ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al Bologna, che però non lo ha riscattato.

Nuova destinazione

Il classe 2001 è tornato quindi a Firenze, ma l'intenzione dei viola è stata chiara fin da subito. Dopo settimane di voci e trattative la sua cessione sembra davvero ad un passo, il giocatore raggiungerà Matias Moreno a Venezia.

Le cifre dell'operazione

I lagunari acquistano Sohm in prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro. Le parti stanno lavorando per chiudere l’accordo. Il club dei viola si libererebbe di un ingaggio da 1,3 milioni di euro (come Atta, per intenderci). Lo riporta il Corriere dello Sport.

