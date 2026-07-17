Sohm in ritiro ma in uscita dalla Fiorentina. Non solo Sassuolo per lo svizzero

Il Venezia ha come obiettivo sensibile l'individuazione di un nuovo centrocampista, soprattutto dopo la partenza di Issa Doumbia direzione Lisona ed in particolare allo Sporting CP.

Interesse dalla Laguna

Ed in particolare gli occhi sarebbero stati posati al Viola Park, dove in questi giorni ha ripreso ad allenarsi Simon Sohm, classe 2001 svizzero che la Fiorentina ha acquistato l'estate scorsa dal Parma, cedendolo poi nella seconda metà della stagione in prestito al Bologna, che però non ha esercitato il diritto di riscatto e l'ha rimandato indietro.

Sul calciatore anche il Sassuolo

Il calciatore elvetico, come confermato dall'edizione di oggi de La Nuova Venezia, è un obiettivo. Non c'è solamente il Venezia, però, tra le squadre interessate a Sohm. È particolarmente attento pure il Sassuolo, che tra l'altro ha anche già aperto un canale di dialogo con la Fiorentina per via della voglia dei viola di assicurarsi il nazionale norvegese Kristian Thorstvedt. Tra le contropartite tecniche gradite ai neroverdi, e al loro nuovo allenatore Aquilani, c'è anche il nome di Sohm, oltre a quelli di Giovanni Fabbian e Marco Brescianini.