Grosso regala una possibilità a Sohm: Una scelta tutta dell'allenatore

Fra i tanti rientranti dai prestiti sono stati convocati per il ritiro della Fiorentina soltanto Mathias Moreno, difensore che però ha tante richieste di mercato, l'ultima delle quali quella del Gremio, e Simon Sohm.

La volontà di Grosso

A proposito del centrocampista svizzero, La Gazzetta dello Sport riporta la notizia che è stato inserito nel gruppo per volontà proprio dell'allenatore, Fabio Grosso.

Ritiro come test

Il nuovo tecnico gigliato vorrebbe testarlo e visionarlo prima di metterlo definitivamente sul mercato. Sarà una delle risposte che dovranno arrivare dalla prima parte del ritiro estivo che la squadra sta svolgendo al Viola Park.