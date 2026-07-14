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Grosso regala una possibilità a Sohm: Una scelta tutta dell'allenatore

Redazione /
Simon Sohm
Simon Sohm. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Fra i tanti rientranti dai prestiti sono stati convocati per il ritiro della Fiorentina soltanto Mathias Moreno, difensore che però ha tante richieste di mercato, l'ultima delle quali quella del Gremio, e Simon Sohm

La volontà di Grosso

A proposito del centrocampista svizzero, La Gazzetta dello Sport riporta la notizia che è stato inserito nel gruppo per volontà proprio dell'allenatore, Fabio Grosso

Ritiro come test

Il nuovo tecnico gigliato vorrebbe testarlo e visionarlo prima di metterlo definitivamente sul mercato. Sarà una delle risposte che dovranno arrivare dalla prima parte del ritiro estivo che la squadra sta svolgendo al Viola Park

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