75 milioni per rafforzare ancora la Fiorentina, ma c'è bisogno di una separazione dolorosa

La Fiorentina se si separerà da Kean reinvestirà i soldi provenienti dalla sua cessione. In più è già stato stabilito un extra budget dedicato agli esterni per un totale di settantacinque milioni da immettere ancora sul mercato. Questo è quello che è pronta a fare la società secondo il Corriere dello Sport-Stadio.

Due grandi esterni

Una cifra ingente dunque per rafforzare ancora la squadra, un pacco di milioni così suddivisi: quaranta in arrivo dalla cessione di Kean e i restanti trentacinque dalla proprietà, in modo tale da garantirsi due esterni di ottimo livello.

Il terzo invece…

Il terzo che serve potrebbe essere in prestito con diritto (o obbligo) di riscatto, un Solomon in questo caso giusto per fare un nome non a vanvera.