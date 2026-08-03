Un milione appena per il prestito e Joao Mario diventa un calciatore viola: visite mediche già fissate

Sarà domani la giornata dell'arrivo a Firenze di Joao Mario, nuovo terzino a disposizione di Grosso, spendibile su entrambe le fasce. L'operazione, che sembrava essersi congelata, è tornata ad accendersi e Fiorentina e Juve si sono messe d'accordo: un milione per il prestito oneroso, più altri nove milioni per l'eventuale riscatto, secondo Gianluca Di Marzio:

Visite mediche già in programma

Le visite mediche sono già state programmate dalla società viola per la giornata di domani, segno che l'operazione è giunta al termine: