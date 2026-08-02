Joao Mario al traguardo: operazione low cost per la Fiorentina, ecco la cifra del riscatto

Dovrebbe essere proprio Joao Mario il settimo colpo estivo della Fiorentina, utile da sfruttare su entrambe le fasce difensive. Un'operazione che la società viola ha riacceso e che potrebbe chiudere nelle prossime ore con la Juventus: come riportato da Orazio Accomando di Sportmediaset, sarà un prestito con diritto di riscatto.

Quanti soldi impegnati?

Pochi, perché appunto la formula dà spazio al ‘reso’ del giocatore, con un diritto di riscatto che comunque si attesterà eventualmente sui 12 milioni di euro: