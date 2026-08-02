Joao Mario vicinissimo alla Fiorentina: trovato l'accordo sulla formula con la Juventus

La Fiorentina è pronta a mettere a segno il settimo acquisto di un'estate che la sta vedendo protagonista sul mercato: Joao Mario è infatti vicinissimo ad approdare alla corte di mister Fabio Grosso.

Fatta per Joao Mario

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, Fiorentina e Juventus negli ultimi giorni hanno trovato l'accordo sulla formula del trasferimento, ossia un prestito oneroso con diritto di riscatto, col giocatore che già da tempo aveva dato il suo assenso al trasferimento in viola.

Una lacuna finalmente colmata

Con l'arrivo di Joao Mario la Fiorentina va a colmare una lacuna nel reparto dei terzini, forse quello più sguarnito della rosa oltre a quello degli esterni. Il portoghese classe 2000 è un terzino destro di ruolo naturale, abile però all'occorrenza anche a giocare come terzino sinistro.