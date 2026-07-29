Fase di stallo improvvisa per Joao Mario: la Juventus cambia decisione e gela la Fiorentina

Sembra tutto fatto per il passaggio di Joao Mario alla Fiorentina, invece l'affare potrebbe non essere così semplice. L'accordo con il calciatore e con la Juventus era stato raggiunto rapidamente e secondo basi solide, ma ora il club bianconero pare voler dettare altre condizioni.

Fiorentina-Joao Mario, fase di stallo?

La fumata bianca era a portata di mano sulla base di un prestito oneroso con diritto oppure obbligo di riscatto, per una cifra complessiva intorno ai 10 milioni di euro. Ma la Juventus cambia idea: le intenzioni sono quelle di fare cassa quanto prima e con quanti più giocatori possibili.

Le complicate intenzioni della Juve

I bianconeri adesso mettono Joao Mario sul mercato a titolo definitivo, come riporta Tuttomercatoweb.com. Questa scelta della Juve rimanda la fumata bianca e rallenta la trattativa con la Fiorentina. Ma non sarà semplicissima da rispettare: oltre al club viola non ci sono club interessati e le condizioni per una cessione diretta, al momento, sono molto difficili. Servirebbe un compromesso.