Due affari già fatti, due giocatori pronti ad abbracciare Grosso e la Fiorentina

La Fiorentina e Fabio Grosso si apprestano ad accogliere altri due volti nuovi di questa ricca campagna acquisti, due rinforzi per il reparto arretrato.

Valdepenas e Joao Mario

Gli arrivi di Victor Valdepenas e di Joao Mario sono ormai definiti e rappresenteranno altri due tasselli a disposizione del tecnico gigliato.

Affari fatti con Real Madrid e Juventus

Da diversi giorni ormai i dirigenti gigliati hanno chiuso per il centrale-terzino sinistro del Real Madrid, mentre in tempi più recenti si è arrivati all'ok della Juventus per il portoghese.