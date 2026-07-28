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Due affari già fatti, due giocatori pronti ad abbracciare Grosso e la Fiorentina

Claudio Tirinnanzi /
Joao Mario Valdepenas
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La Fiorentina e Fabio Grosso si apprestano ad accogliere altri due volti nuovi di questa ricca campagna acquisti, due rinforzi per il reparto arretrato. 

Valdepenas e Joao Mario

Gli arrivi di Victor Valdepenas e di Joao Mario sono ormai definiti e rappresenteranno altri due tasselli a disposizione del tecnico gigliato. 

Affari fatti con Real Madrid e Juventus

Da diversi giorni ormai i dirigenti gigliati hanno chiuso per il centrale-terzino sinistro del Real Madrid, mentre in tempi più recenti si è arrivati all'ok della Juventus per il portoghese. 

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