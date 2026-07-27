Corriere dello Sport-Stadio: Si sblocca Valdepenas, Fiorentina regina del mercato
Una pagina dedicata alla Fiorentina da parte del Corriere dello Sport-Stadio.
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In primo piano c'è: “Mou sblocca Valdepenas”. Sottotitolo: “Colpo da 8 milioni prima del test contro il Real”. Occhiello: “La Fiorentina si conferma regina del mercato estivo”.
Il trascinatore
Di spalla: “Fiorentina sicura De Gea capitano e trascinatore dello spogliatoio”. In taglio basso infine sulla squadra: “Spostamento a Teddington e allenamento”.
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