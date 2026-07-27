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Corriere dello Sport-Stadio: Si sblocca Valdepenas, Fiorentina regina del mercato

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Una pagina dedicata alla Fiorentina da parte del Corriere dello Sport-Stadio

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In primo piano c'è: “Mou sblocca Valdepenas”. Sottotitolo: “Colpo da 8 milioni prima del test contro il Real”. Occhiello: “La Fiorentina si conferma regina del mercato estivo”. 

Il trascinatore

Di spalla: “Fiorentina sicura De Gea capitano e trascinatore  dello spogliatoio”. In taglio basso infine sulla squadra: “Spostamento  a Teddington e allenamento”. 

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