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Fortini, il prospetto del percorso inverso rispetto a Joao Mario

Redazione /
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Che fine farà Niccolò Fortini? L'esterno, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, potrebbe avere un percorso opposto rispetto a Joao Mario

Niccolò a Torino? 

Il portoghese di proprietà della Juventus sta per approdare a Firenze, una trattativa ormai in chiusura. Fortini invece, secondo quanto riportato da Tuttosport, è tornato ad essere nel mirino della Juve. 

15 milioni

Una valutazione intorno ai 15 milioni di euro per il club viola del giocatore che ha il contratto in scadenza nel giugno 2027. La Juventus ha la necessità di riempire qualche casella nel comparto esterni. 

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