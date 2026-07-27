Fortini, il prospetto del percorso inverso rispetto a Joao Mario
Niccolò Fortini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Che fine farà Niccolò Fortini? L'esterno, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, potrebbe avere un percorso opposto rispetto a Joao Mario.
Niccolò a Torino?
Il portoghese di proprietà della Juventus sta per approdare a Firenze, una trattativa ormai in chiusura. Fortini invece, secondo quanto riportato da Tuttosport, è tornato ad essere nel mirino della Juve.
15 milioni
Una valutazione intorno ai 15 milioni di euro per il club viola del giocatore che ha il contratto in scadenza nel giugno 2027. La Juventus ha la necessità di riempire qualche casella nel comparto esterni.
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